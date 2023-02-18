Candido Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Candido Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Candido Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Candido Ramirez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Candido Ramirez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Candido Ramirez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Candido Ramirez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Candido Ramirez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Candido Ramirez 5 Haziran 1993 tarihinde León şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Cándido Saúl Ramírez Montes şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Candido Ramirez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Candido Ramirez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Juárez futbol takımında oynamaktadır. FC Juárez takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Candido Ramirez'nin FC Juárez ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Candido Ramirezboyu ve yaşı kaç

Candido Ramirez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Candido Ramirez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Candido Ramirez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Candido Ramirez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Santos Laguna

1 Temmuz 2013 yılında UNAM Pumas

31 Aralık 2013 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2014 yılında Monterrey

1 Temmuz 2016 yılında Atlas

31 Aralık 2017 yılında Monterrey

1 Ocak 2018 yılında Atlas

30 Haziran 2018 yılında Monterrey

1 Temmuz 2018 yılında Correcaminos

31 Aralık 2018 yılında Monterrey

1 Ocak 2019 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2020 yılında Monterrey

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

30 Haziran 2021 yılında Monterrey

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında FC Juárez

Candido Ramirez kimdir

Candido Ramirez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Candido Ramirez şuan FC Juárez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cachorros de León (-2008), Atlético San Francisco (2008-2009), Zapateros Garra Leonesa (2009-2010), Unión León (2010-2011)

Candido Ramirez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Meksika U23 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Meksika U20 takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Candido Ramirez nereli

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