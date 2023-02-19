Carlos Bacca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Bacca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Carlos Bacca kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Carlos Bacca ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Carlos Bacca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Bacca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Bacca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Bacca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Bacca 8 Eylül 1986 tarihinde Puerto Colombia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Arturo Bacca Ahumada şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Bacca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INVSPORT (Sergio Barila) yapmaktadır. Carlos Bacca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Carlos Bacca'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Bacca Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/carlos7bacca

http://instagram.com/goleador70/

http://www.facebook.com/carlosbaccaoficial/frefts

Carlos Baccaboyu ve yaşı kaç

Carlos Bacca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Bacca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Carlos Bacca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Bacca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Junior FC

1 Ocak 2007 yılında Barranquilla FC

30 Haziran 2007 yılında Junior FC

1 Temmuz 2007 yılında Minerven

30 Haziran 2008 yılında Junior FC

1 Temmuz 2008 yılında Barranquilla FC

31 Aralık 2008 yılında Junior FC

1 Ocak 2012 yılında Club Brugge

9 Temmuz 2013 yılında Sevilla

3 Temmuz 2015 yılında Milan

16 Ağu 2017 yılında Villarreal

30 Haziran 2018 yılında Milan

17 Ağu 2018 yılında Villarreal

13 Temmuz 2021 yılında Granada

12 Temmuz 2022 yılında Junior FC

Carlos Bacca kimdir

Carlos Bacca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Bacca şuan Junior FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Bacca Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kolombiya takımında 7 numaralı formasıyla 11 Ağu 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 16 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Carlos Bacca nereli

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