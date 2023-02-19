Didier Moreno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Didier Moreno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Didier Moreno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Didier Moreno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Didier Moreno 15 Eylül 1991 tarihinde Pizarro şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Didier Andrés Moreno Asprilla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Didier Moreno Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ABADSPORT yapmaktadır. Didier Moreno, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Didier Moreno'nin Junior FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Didier Moreno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Didier Moreno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Didier Moreno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Didier Moreno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2011 yılında Indep. Santa Fe

29 Temmuz 2013 yılında Atlético Huila

1 Ocak 2015 yılında Indep. Medellín

16 Ağu 2018 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2019 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2020 yılında Junior FC

Didier Moreno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Didier Moreno şuan Junior FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Didier Moreno Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 6 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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