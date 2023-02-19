Howell Mena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Howell Mena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Howell Mena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Howell Mena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Howell Mena 19 Nisan 2001 tarihinde Floridablanca şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Howell Harley Mena Posada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Howell Mena Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Basesports Management yapmaktadır. Howell Mena, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Howell Mena'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Howell Mena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Howell Mena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Howell Mena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Howell Mena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Barranquilla FC

4 Ocak 2023 yılında Junior FC

Howell Mena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Howell Mena şuan Junior FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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