Juan Fernando Quintero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Juan Fernando Quintero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Juan Fernando Quintero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Juan Fernando Quintero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Juan Fernando Quintero 18 Ocak 1993 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Juan Fernando Quintero Paniagua şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Juan Fernando Quintero Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Go Pro Sport Management yapmaktadır. Juan Fernando Quintero, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Juan Fernando Quintero'nin Junior FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Juan Fernando Quintero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/juanferquinte10

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http://instagram.com/juanferquinterop/

http://www.facebook.com/JuanferQuinteroFcPorto

Juan Fernando Quintero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Juan Fernando Quintero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Juan Fernando Quintero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Juan Fernando Quintero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Envigado

1 Ocak 2012 yılında Atl. Nacional

20 Temmuz 2012 yılında Pescara

30 Haziran 2013 yılında Atl. Nacional

1 Temmuz 2013 yılında Pescara

13 Temmuz 2013 yılında FC Porto

31 Ağu 2015 yılında Rennes

18 Nisan 2016 yılında FC Porto

1 Ocak 2017 yılında Indep. Medellín

31 Aralık 2017 yılında FC Porto

24 Ocak 2018 yılında River Plate

31 Aralık 2018 yılında FC Porto

1 Ocak 2019 yılında River Plate

22 Şubat 2021 yılında SZ FC

10 Şubat 2022 yılında River Plate

31 Aralık 2022 yılında SZ FC

13 Ocak 2023 yılında Junior FC

Juan Fernando Quintero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Juan Fernando Quintero şuan Junior FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Juan Fernando Quintero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya takımında 20 numaralı formasıyla 17 Ekim 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 4 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 8 gol atmıştır.

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