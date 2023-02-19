Leider Berrio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leider Berrio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leider Berrio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leider Berrio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leider Berrio 7 Haziran 1998 tarihinde Montería şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Léider Iván Berrío Peña şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leider Berrio Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elifootball_ yapmaktadır. Leider Berrio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Leider Berrio'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leider Berrio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leider Berrio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Leider Berrio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leider Berrio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Real Santander

1 Ocak 2022 yılında Pereira

31 Aralık 2022 yılında Real Santander

1 Ocak 2023 yılında Junior FC

Leider Berrio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leider Berrio şuan Junior FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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