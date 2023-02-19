Edwin Herrera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edwin Herrera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Edwin Herrera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Edwin Herrera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Edwin Herrera 2 Eylül 1998 tarihinde Cartagena de Indias şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Edwin Alberto Herrera Hernández şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Edwin Herrera Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DTSoccerAgency yapmaktadır. Edwin Herrera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Edwin Herrera'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Edwin Herrera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Edwin Herrera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Edwin Herrera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Edwin Herrera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Indep. Santa Fe

29 Eylül 2020 yılında Famalicão

30 Haziran 2021 yılında Indep. Santa Fe

1 Ocak 2023 yılında Junior FC

Edwin Herrera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Edwin Herrera şuan Junior FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Edwin Herrera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U23 takımında 16 numaralı formasıyla 19 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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