Luis Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Luis Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Luis Gonzalez ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Luis Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Gonzalez 22 Aralık 1990 tarihinde Cariaco şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Luis Daniel González Cova şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Gonzalez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Luis Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 2 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Luis Gonzalez'nin Junior FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Luis Gonzalezboyu ve yaşı kaç

Luis Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Luis Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Caracas FC

1 Ocak 2015 yılında Dep. La Guaira

1 Temmuz 2015 yılında Mineros

30 Haziran 2016 yılında Dep. La Guaira

1 Temmuz 2016 yılında Monagas SC

9 Ağu 2017 yılında Dallas

31 Aralık 2017 yılında Monagas SC

6 Temmuz 2018 yılında Deportes Tolima

30 Haziran 2019 yılında Monagas SC

2 Temmuz 2019 yılında Junior FC

Luis Gonzalez kimdir

Luis Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Gonzalez şuan Junior FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Luis Gonzalez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Venezuela takımında 10 numaralı formasıyla 12 Şubat 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Luis Gonzalez nereli

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