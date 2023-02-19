Cesar Haydar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cesar Haydar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cesar Haydar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cesar Haydar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cesar Haydar 31 Mart 2001 tarihinde Suan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da César Rafael Haydar Villarreal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cesar Haydar Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KRAFT KOLUMBIEN SPORTS yapmaktadır. Cesar Haydar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Cesar Haydar'nin Junior FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cesar Haydar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cesar Haydar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Cesar Haydar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cesar Haydar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2019 yılında Junior FC

11 Ağu 2020 yılında RB Bragantino

6 Temmuz 2022 yılında Junior FC

30 Haziran 2023 yılında RB Bragantino

Cesar Haydar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cesar Haydar şuan Junior FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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