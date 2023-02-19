Jefersson Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jefersson Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jefersson Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jefersson Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jefersson Martinez 16 Ağu 1993 tarihinde Arboletes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jefersson Justino Martínez Valverde şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jefersson Martinez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Jefersson Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jefersson Martinez'nin Junior FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jefersson Martinez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jefersson30/

Jefersson Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jefersson Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jefersson Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jefersson Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Envigado

1 Temmuz 2019 yılında Millonarios

25 Temmuz 2020 yılında A. Bucaramanga

1 Ocak 2021 yılında Deportes Tolima

27 Ocak 2022 yılında Junior FC

Jefersson Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jefersson Martinez şuan Junior FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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