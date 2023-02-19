Jose Ortiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jose Ortiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jose Ortiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jose Ortiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jose Ortiz 16 Kasım 1998 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da José Enrique Ortiz Cortés şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jose Ortiz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MASPILO yapmaktadır. Jose Ortiz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jose Ortiz'nin Junior FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Jose Ortiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jose Ortiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jose Ortiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jose Ortiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Deportivo Pasto

1 Temmuz 2019 yılında Monarcas Morelia

1 Temmuz 2020 yılında Mazatlán FC

28 Temmuz 2021 yılında Indep. Santa Fe

12 Temmuz 2022 yılında Junior FC

Jose Ortiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jose Ortiz şuan Junior FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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