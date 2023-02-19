Nilson Castrillon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nilson Castrillon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nilson Castrillon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nilson Castrillon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nilson Castrillon 28 Ocak 1996 tarihinde Caloto şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Nilson David Castrillón Burbano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nilson Castrillon Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini G&G13 Sport AG yapmaktadır. Nilson Castrillon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nilson Castrillon'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nilson Castrillon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nilson Castrillon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nilson Castrillon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nilson Castrillon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CD La Equidad

30 Haziran 2015 yılında Dep. Cali U20

1 Temmuz 2015 yılında Deportivo Cali

1 Temmuz 2017 yılında Cortuluá

31 Aralık 2017 yılında Deportivo Cali

3 Ocak 2018 yılında Deportes Tolima

12 Ocak 2022 yılında Junior FC

Nilson Castrillon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nilson Castrillon şuan Junior FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Nilson Castrillon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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