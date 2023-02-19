Luis Sandoval kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luis Sandoval Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Luis Sandoval adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Luis Sandoval Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Luis Sandoval 1 Haziran 1999 tarihinde Soledad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Luis Fernando Sandoval Oyola şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Luis Sandoval Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Special One yapmaktadır. Luis Sandoval, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 18 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Luis Sandoval'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Luis Sandoval Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/luis.sandoval9

Luis Sandoval Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Luis Sandoval isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Luis Sandoval Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Luis Sandoval futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Barranquilla FC

31 Aralık 2017 yılında Junior FC

1 Temmuz 2018 yılında Barranquilla FC

18 Temmuz 2019 yılında Junior FC

19 Temmuz 2021 yılında Fortaleza CEIF

31 Aralık 2021 yılında Junior FC

6 Ocak 2022 yılında Rionegro Águila

30 Haziran 2022 yılında Junior FC

17 Temmuz 2022 yılında Barranquilla FC

1 Ocak 2023 yılında Junior FC

Luis Sandoval Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Luis Sandoval şuan Junior FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Luis Sandoval Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U23 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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