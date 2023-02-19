Carlos Sierra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Sierra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Sierra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Sierra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Sierra 25 Ekim 1990 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos José Sierra López şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Sierra Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sokker Group yapmaktadır. Carlos Sierra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Carlos Sierra'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Carlos Sierra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Sierra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Sierra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Sierra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tauro FC

21 Temmuz 2017 yılında Deportivo Lara

7 Ağu 2018 yılında CD Iquique

1 Ocak 2019 yılında CD América

19 Şubat 2021 yılında Deportes Tolima

7 Temmuz 2021 yılında CD América

1 Ocak 2023 yılında Junior FC

Carlos Sierra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Sierra şuan Junior FC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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