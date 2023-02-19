Amaury Torralvo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amaury Torralvo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amaury Torralvo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amaury Torralvo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amaury Torralvo 12 Ocak 1994 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Amaury Torralvo Polo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amaury Torralvo Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Amaury Torralvo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amaury Torralvo'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amaury Torralvo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amaury Torralvo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amaury Torralvo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amaury Torralvo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CD La Equidad

1 Ocak 2023 yılında Junior FC

31 Aralık 2023 yılında CD La Equidad

Amaury Torralvo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amaury Torralvo şuan Junior FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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