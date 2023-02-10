Federico Andueza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Andueza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Federico Andueza kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Federico Andueza ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Federico Andueza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Andueza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Federico Andueza

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Andueza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Andueza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Andueza 25 Mayıs 1997 tarihinde Juan Lacaze şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Uruguay,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Federico Andueza Velazco şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Andueza Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Vidalagente yapmaktadır. Federico Andueza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Federico Andueza'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Federico Anduezaboyu ve yaşı kaç

Federico Andueza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Federico Andueza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Federico Andueza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Andueza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Wanderers

10 Şubat 2020 yılında Plaza Colonia

29 Eylül 2020 yılında Central Córdoba

31 Aralık 2021 yılında Plaza Colonia

22 Ocak 2022 yılında Sarmiento Junin

31 Aralık 2022 yılında Plaza Colonia

1 Ocak 2023 yılında Sarmiento Junin

2 Şubat 2023 yılında Junior FC

Federico Andueza kimdir

Federico Andueza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Andueza şuan Junior FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Montevideo Wanderers (-2015)

Federico Andueza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Uruguay U20 takımında 13 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Federico Andueza nereli

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