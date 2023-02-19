Jhon Velez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jhon Velez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jhon Velez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jhon Velez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jhon Velez 25 Temmuz 2003 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Jhon Jaider Vélez Carey şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jhon Velez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Basesports Management yapmaktadır. Jhon Velez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jhon Velez'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jhon Velez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jhon Velez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jhon Velez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jhon Velez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Barranquilla FC

4 Ocak 2023 yılında Junior FC

Jhon Velez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jhon Velez şuan Junior FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Jhon Velez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U20 takımında 6 numaralı formasıyla 31 Mayıs 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

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