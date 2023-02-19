Homer Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Homer Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Homer Martinez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Homer Martinez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Homer Martinez 6 Ekim 1997 tarihinde Malambo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Homer Enrique Martínez Yepez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Homer Martinez Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSM Colombia yapmaktadır. Homer Martinez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 4 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Homer Martinez'nin Junior FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Homer Martinez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Homer Martinez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

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Homer Martinez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Homer Martinez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında Barranquilla FC

31 Ocak 2019 yılında Junior FC

1 Temmuz 2019 yılında Barranquilla FC

31 Aralık 2019 yılında Junior FC

15 Ocak 2020 yılında A. Bucaramanga

4 Ocak 2021 yılında Junior FC

Homer Martinez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Homer Martinez şuan Junior FC takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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