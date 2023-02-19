Vladimir Hernandez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Hernandez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladimir Hernandez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladimir Hernandez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladimir Hernandez 8 Şubat 1989 tarihinde Arauca şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Vladimir Javier Hernández Rivero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladimir Hernandez Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Riosfutbol yapmaktadır. Vladimir Hernandez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vladimir Hernandez'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladimir Hernandez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vladimirh16/

Vladimir Hernandez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladimir Hernandez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Vladimir Hernandez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladimir Hernandez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Barranquilla FC

1 Ocak 2008 yılında Junior FC

24 Ocak 2017 yılında Santos FC

20 Ocak 2018 yılında Atl. Nacional

2 Temmuz 2021 yılında Indep. Medellín

1 Ocak 2023 yılında Junior FC

Vladimir Hernandez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladimir Hernandez şuan Junior FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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