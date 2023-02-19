Sebastian Viera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Viera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Viera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Viera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Viera 7 Mart 1983 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Mario Sebastián Viera Galaín şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Viera Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Viera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 4 Ocak 2011 tarihinde katılmıştır. Sebastian Viera'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Viera Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/sebavierareal

http://www.instagram.com/sebavierareal/

Sebastian Viera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Viera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.60 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sebastian Viera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Viera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında Nacional

30 Ağu 2005 yılında Villarreal

1 Temmuz 2009 yılında Kulüpsüz

11 Kasım 2009 yılında AE Larisa

4 Ocak 2011 yılında Junior FC

Sebastian Viera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Viera şuan Junior FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sebastian Viera Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Quilmes (Florida), Atlético Florida

Uruguay takımında 1 numaralı formasıyla 18 Temmuz 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 0 gol atmıştır.

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