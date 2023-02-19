Fredy Hinestroza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fredy Hinestroza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fredy Hinestroza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fredy Hinestroza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fredy Hinestroza 5 Nisan 1990 tarihinde Medellín şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Fredy Hinestroza Arias şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fredy Hinestroza Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Fredy Hinestroza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Fredy Hinestroza'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fredy Hinestroza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/freddy_hinestroza/

Fredy Hinestroza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fredy Hinestroza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fredy Hinestroza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fredy Hinestroza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Atl. Nacional

1 Ocak 2012 yılında CD La Equidad

8 Temmuz 2014 yılında Getafe

30 Haziran 2015 yılında CD La Equidad

1 Ağu 2015 yılında Real Zaragoza

30 Haziran 2016 yılında CD La Equidad

1 Temmuz 2016 yılında Santos Laguna

1 Ocak 2017 yılında Tiburones Rojos

23 Ocak 2018 yılında Rionegro Águila

1 Ocak 2019 yılında Junior FC

Fredy Hinestroza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fredy Hinestroza şuan Junior FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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