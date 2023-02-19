Leider Berdugo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Leider Berdugo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Leider Berdugo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Leider Berdugo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Leider Berdugo 19 Şubat 2002 tarihinde Malambo şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Léider Sebastián Berdugo Ruiz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Leider Berdugo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Leider Berdugo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına - tarihinde katılmıştır. Leider Berdugo'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Leider Berdugo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Leider Berdugo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Leider Berdugo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Leider Berdugo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Barranquilla FC

31 Aralık 2022 yılında Junior FC

Leider Berdugo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Leider Berdugo şuan Junior FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.