Brayan Muniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Muniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Brayan Muniz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Brayan Muniz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Brayan Muniz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brayan Muniz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brayan Muniz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brayan Muniz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brayan Muniz 19 Ekim 2000 tarihinde Turbaco şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Brayan León Muñiz şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brayan Muniz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Brayan Muniz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Brayan Muniz'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Brayan Munizboyu ve yaşı kaç

Brayan Muniz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brayan Muniz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Brayan Muniz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brayan Muniz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Pereira

1 Ocak 2023 yılında Junior FC

Brayan Muniz kimdir

Brayan Muniz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brayan Muniz şuan Junior FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Brayan Muniz nereli

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