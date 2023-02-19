Walmer Pacheco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walmer Pacheco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Walmer Pacheco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Walmer Pacheco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Walmer Pacheco 16 Ocak 1995 tarihinde Soledad şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Walmer Pacheco Mejía şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Walmer Pacheco Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Walmer Pacheco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Walmer Pacheco'nin Junior FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Walmer Pacheco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Walmer Pacheco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.10 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Walmer Pacheco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Walmer Pacheco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ocak 2016 yılında CD La Equidad

1 Temmuz 2021 yılında Junior FC

Walmer Pacheco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Walmer Pacheco şuan Junior FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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