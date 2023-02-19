Alfonso Simarra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alfonso Simarra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alfonso Simarra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alfonso Simarra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alfonso Simarra 13 Temmuz 2000 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Alfonso Simarra Valdez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alfonso Simarra Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fùtbol Pro M. yapmaktadır. Alfonso Simarra, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alfonso Simarra'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alfonso Simarra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alfonso Simarra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alfonso Simarra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alfonso Simarra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Barranquilla FC

23 Temmuz 2021 yılında Junior FC

Alfonso Simarra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alfonso Simarra şuan Junior FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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