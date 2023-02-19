İvan Scarpeta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İvan Scarpeta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İvan Scarpeta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İvan Scarpeta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İvan Scarpeta 5 Haziran 1996 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Iván René Scarpeta Silgado şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İvan Scarpeta Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footure yapmaktadır. İvan Scarpeta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İvan Scarpeta'nin Junior FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İvan Scarpeta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İvan Scarpeta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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İvan Scarpeta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İvan Scarpeta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Barranquilla FC

1 Ocak 2020 yılında Jaguares FC

1 Ocak 2023 yılında Junior FC

İvan Scarpeta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İvan Scarpeta şuan Junior FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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