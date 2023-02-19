Omar Albornoz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Omar Albornoz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Omar Albornoz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Omar Albornoz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Omar Albornoz 28 Eylül 1995 tarihinde Cartagena şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Omar Antonio Albornoz Contreras şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Omar Albornoz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Omar Albornoz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Omar Albornoz'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Omar Albornoz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Omar Albornoz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Omar Albornoz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Omar Albornoz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Deportes Tolima

5 Ocak 2022 yılında Junior FC

Omar Albornoz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Omar Albornoz şuan Junior FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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