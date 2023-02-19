Sebastian Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sebastian Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sebastian Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sebastian Araujo 19 Haziran 1997 tarihinde Barranquilla şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Sebastián Araujo Lemuz şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sebastian Araujo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sebastian Araujo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 21 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Sebastian Araujo'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sebastian Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sebastian Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sebastian Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sebastian Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Barranquilla FC

21 Ocak 2021 yılında Junior FC

Sebastian Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sebastian Araujo şuan Junior FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.