Enrique Serje kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Enrique Serje Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Enrique Serje adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Enrique Serje Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Enrique Serje 10 Ocak 1996 tarihinde Sabanalarga şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kolombiya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Enrique Carlos Serje Orozco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Enrique Serje Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSM Colombia yapmaktadır. Enrique Serje, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Junior FC futbol takımında oynamaktadır. Junior FC takımına 11 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Enrique Serje'nin Junior FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Enrique Serje Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/enriqueserje1

http://www.instagram.com/enriqueserje1

Enrique Serje Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Enrique Serje isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Enrique Serje Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Enrique Serje futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2016 yılında Junior FC

1 Temmuz 2019 yılında Once Caldas

31 Aralık 2019 yılında Junior FC

15 Şubat 2020 yılında Indep. Santa Fe

31 Aralık 2021 yılında Junior FC

Enrique Serje Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Enrique Serje şuan Junior FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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