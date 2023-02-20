Carlos Teran kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Carlos Teran Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Carlos Teran adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Carlos Teran Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Carlos Teran 24 Eylül 2000 tarihinde Turbo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Carlos Terán Díaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Carlos Teran Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Urrutia yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 21 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Carlos Teran'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Carlos Teran Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Carlos Teran isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Carlos Teran Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Carlos Teran futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Envigado

21 Ağustos 2020 yılında Chicago

Carlos Teran Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Carlos Teran şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Carlos Teran Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolombiya U23 takımında 23 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kolombiya U20 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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