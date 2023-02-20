Gaston Gimenez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gaston Gimenez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gaston Gimenez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gaston Gimenez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gaston Gimenez 27 Temmuz 1991 tarihinde Formosa şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Paraguay,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Gastón Claudio Giménez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gaston Gimenez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Front Group GmbH yapmaktadır. Gaston Gimenez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 5 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Gaston Gimenez'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Gaston Gimenez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tongagimenez8/

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Gaston Gimenez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gaston Gimenez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Gaston Gimenez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gaston Gimenez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Almirante Brown

1 Temmuz 2014 yılında Atl. Tucumán

3 Şubat 2015 yılında Godoy Cruz

1 Ocak 2018 yılında Estudiantes

23 Temmuz 2018 yılında Vélez Sarsfield

5 Mart 2020 yılında Chicago

Gaston Gimenez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gaston Gimenez şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Gaston Gimenez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paraguay takımında 5 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Arjantin takımında 27 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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