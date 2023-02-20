Allan Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Allan Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Allan Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Allan Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Allan Rodriguez 27 Mayıs 2004 tarihinde Elkhart, Indiana şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Allan Rodriguez Lopez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Allan Rodriguez Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 25 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Allan Rodriguez'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Allan Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Allan Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Allan Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Allan Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Mart 2020 yılında Chicago

24 Temmuz 2020 yılında Forward Madison

30 Kasım 2020 yılında Chicago

Allan Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Allan Rodriguez şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Allan Rodriguez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Indiana Fire Academy

Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

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