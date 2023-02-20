Alex Monis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alex Monis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alex Monis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alex Monis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alex Monis 20 Mart 2003 tarihinde Downers Grove, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alex Monis Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Alex Monis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 11 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Alex Monis'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Alex Monis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alex_monis/

Alex Monis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alex Monis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alex Monis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alex Monis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Mart 2020 yılında Chicago

24 Temmuz 2020 yılında Forward Madison

30 Kasım 2020 yılında Chicago

24 Temmuz 2021 yılında Forward Madison

4 Ağustos 2021 yılında Chicago

Alex Monis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alex Monis şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alex Monis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chicago Fire (2015-2020), FC United (2016-2017)

Amerika Birleşik Devletleri U16 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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