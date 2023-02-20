Xherdan Shaqiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Xherdan Shaqiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Xherdan Shaqiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Xherdan Shaqiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Xherdan Shaqiri 10 Ekim 1991 tarihinde Gjilan şehrinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Xherdan Shaqiri Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ESHA yapmaktadır. Xherdan Shaqiri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Xherdan Shaqiri'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Xherdan Shaqiri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/XS_11official

http://instagram.com/shaqirixherdan/

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http://www.facebook.com/XS1991

Xherdan Shaqiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Xherdan Shaqiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Xherdan Shaqiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Xherdan Shaqiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Basel U18

1 Temmuz 2008 yılında FC Basel U21

1 Temmuz 2009 yılında FC Basel

1 Temmuz 2012 yılında Bayern

9 Ocak 2015 yılında Inter

30 Haziran 2015 yılında Bayern

1 Temmuz 2015 yılında Inter

11 Ağustos 2015 yılında Stoke

13 Temmuz 2018 yılında Liverpool

23 Ağustos 2021 yılında Olimpik Lyon

9 Şubat 2022 yılında Chicago

Xherdan Shaqiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Xherdan Shaqiri şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Xherdan Shaqiri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Augst (1995-2000), FC Basel (2000-2008)

İsviçre takımında 23 numaralı formasıyla 3 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 112 maçta 27 gol atmıştır.

İsviçre U21 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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