Wyatt Omsberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wyatt Omsberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wyatt Omsberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wyatt Omsberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wyatt Omsberg 21 Eylül 1995 tarihinde Scarborough, Maine şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wyatt Omsberg Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sports Invest UK ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 11 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Wyatt Omsberg'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Wyatt Omsberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Wyatt Omsberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Wyatt Omsberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wyatt Omsberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2016 yılında GPS Portland

1 Ağustos 2016 yılında Dartmouth Col.

1 Mayıs 2017 yılında Seacoast United

1 Ağustos 2017 yılında Dartmouth Col.

19 Ocak 2018 yılında Minnesota

26 Nisan 2018 yılında Roughnecks FC

30 Kasım 2018 yılında Minnesota

4 Nisan 2019 yılında Forward Madison

30 Kasım 2019 yılında Minnesota

11 Şubat 2020 yılında Chicago

Wyatt Omsberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wyatt Omsberg şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Portland Phoenix, Scarborough High School

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.