Chris Brady kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Brady Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Brady adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Brady Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Brady 3 Mart 2004 tarihinde Naperville, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Keith Brady şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Brady Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 24 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Chris Brady'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Chris Brady Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Brady isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Chris Brady Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Brady futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2020 yılında Chicago

24 Temmuz 2020 yılında Forward Madison

30 Kasım 2020 yılında Chicago

11 Haziran 2021 yılında Forward Madison

14 Haziran 2021 yılında Chicago

Chris Brady Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Brady şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Chris Brady Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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