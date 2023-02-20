Spencer Richey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Spencer Richey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Spencer Richey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Spencer Richey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Spencer Richey 30 Mayıs 1992 tarihinde Seattle, Washington şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Spencer Richey Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Spencer Richey, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 20 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Spencer Richey'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Spencer Richey Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/spencerichey18

http://www.instagram.com/spencerichey18/

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Spencer Richey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Spencer Richey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Spencer Richey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Spencer Richey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Crossfire Acad.

1 Mayıs 2010 yılında Tacoma Tides

31 Temmuz 2010 yılında Crossfire Acad.

1 Ağustos 2010 yılında Washington

1 Mayıs 2011 yılında Tacoma Tides

1 Ağustos 2011 yılında Washington

1 Mayıs 2012 yılında Timbers U-23

1 Ağustos 2012 yılında Washington

1 Mayıs 2013 yılında Crossfire

1 Ağustos 2013 yılında Washington

1 Mayıs 2014 yılında Gunners

1 Ağustos 2014 yılında Washington

20 Ocak 2015 yılında Vancouver

29 Mart 2015 yılında Whitecaps FC 2

19 Aralık 2016 yılında Vancouver

23 Mart 2017 yılında Whitecaps FC 2

21 Kasım 2017 yılında Vancouver

22 Kasım 2017 yılında Cincinnati

30 Kasım 2018 yılında Vancouver

9 Aralık 2018 yılında Cincinnati

2 Şubat 2021 yılında Seattle

20 Aralık 2021 yılında Chicago

Spencer Richey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Spencer Richey şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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