Jonathan Dean kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jonathan Dean Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jonathan Dean adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jonathan Dean Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jonathan Dean 15 Mayıs 1997 tarihinde Macon, Georgia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Robert Jonathan Dean Jr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jonathan Dean Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Octagon yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jonathan Dean'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jonathan Dean Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jonathan_dean24/

Jonathan Dean Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jonathan Dean isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jonathan Dean Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jonathan Dean futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında UCF Knights

9 Ocak 2020 yılında Orlando

28 Şubat 2020 yılında Legion FC

12 Ocak 2023 yılında Chicago

Jonathan Dean Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jonathan Dean şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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