Chris Mueller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Mueller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chris Mueller kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Chris Mueller ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Chris Mueller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Mueller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Chris Mueller kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Chris Mueller Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Chris Mueller adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Chris Mueller Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Chris Mueller 29 Ağustos 1996 tarihinde Schaumburg, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Christopher Mueller şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Chris Mueller Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Chris Mueller, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Chris Mueller'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Chris Mueller Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cmueller1662

http://www.instagram.com/cmueller1662/

Chris Mueller Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Chris Mueller isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Chris Mueller Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Chris Mueller futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2014 yılında Badgers

1 Mayıs 2016 yılında Des Moines

1 Ağustos 2016 yılında Badgers

1 Mayıs 2017 yılında Chicago FC

1 Ağustos 2017 yılında Badgers

19 Ocak 2018 yılında Orlando

1 Ocak 2022 yılında Hibernian FC

5 Mayıs 2022 yılında Chicago

Chris Mueller kimdir

Chris Mueller Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Chris Mueller şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Chris Mueller Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Amerika Birleşik Devletleri takımında 11 numaralı formasıyla 10 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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Chris Mueller nereli

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