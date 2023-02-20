Brian Gutierrez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Brian Gutierrez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Brian Gutierrez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Brian Gutierrez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Brian Gutierrez 17 Haziran 2003 tarihinde Berwyn, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Brian Gutierrez Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Brian Gutierrez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 9 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Brian Gutierrez'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Brian Gutierrez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/briangutierrez_11/

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Brian Gutierrez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Brian Gutierrez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Brian Gutierrez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Brian Gutierrez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Mart 2020 yılında Chicago

Brian Gutierrez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Brian Gutierrez şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

Brian Gutierrez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U16 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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