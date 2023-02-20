Victor Bezerra kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Bezerra Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Bezerra adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Bezerra Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Bezerra 5 Şubat 2000 tarihinde Chicago, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Brezilya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Bezerra Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YMU Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 22 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Victor Bezerra'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Victor Bezerra Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/vbezerra7

http://www.instagram.com/vbezerra7/

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Victor Bezerra Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Bezerra isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Bezerra Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Bezerra futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Indiana Hoosier

22 Aralık 2021 yılında Chicago

Victor Bezerra Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Bezerra şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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