Missael Rodriguez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Missael Rodriguez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Missael Rodriguez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Missael Rodriguez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Missael Rodriguez 9 Şubat 2003 tarihinde Chicago, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Missael Rodriguez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sporting Talent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Missael Rodriguez'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Missael Rodriguez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Missael Rodriguez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Missael Rodriguez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Missael Rodriguez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Chicago

Missael Rodriguez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Missael Rodriguez şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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