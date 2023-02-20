Mauricio Pineda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Pineda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mauricio Pineda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mauricio Pineda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mauricio Pineda 17 Ekim 1997 tarihinde Chicago, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mauricio Pineda Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Mauricio Pineda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 17 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Mauricio Pineda'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Mauricio Pineda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mmm_mauri/

Mauricio Pineda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mauricio Pineda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mauricio Pineda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mauricio Pineda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Tar Heels

1 Mayıs 2019 yılında NCFC U23

1 Ağustos 2019 yılında Tar Heels

17 Ocak 2020 yılında Chicago

Mauricio Pineda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mauricio Pineda şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Mauricio Pineda Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U23 takımında 5 numaralı formasıyla 18 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U18 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 2 gol atmıştır.

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