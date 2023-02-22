Georgios Koutsias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Koutsias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgios Koutsias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgios Koutsias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgios Koutsias 8 Şubat 2004 tarihinde Thessaloniki şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Γεώργιος Κούτσιας şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgios Koutsias Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rush & Guide yapmaktadır. Georgios Koutsias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Volos NPS futbol takımında oynamaktadır. Volos NPS takımına 15 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Georgios Koutsias'nin Volos NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Georgios Koutsias Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgios Koutsias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Georgios Koutsias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgios Koutsias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2020 yılında PAOK

15 Eylül 2022 yılında Volos NPS

30 Haziran 2023 yılında PAOK

Georgios Koutsias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgios Koutsias şuan Volos NPS takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Georgios Koutsias Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tilemachos Alexandria (2010-2012)

Yunanistan U21 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Yunanistan U19 takımında 9 numaralı formasıyla 10 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Yunanistan U18 takımında 10 numaralı formasıyla 26 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Yunanistan U17 takımında 17 numaralı formasıyla 13 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 4 gol atmıştır.

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