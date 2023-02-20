Miguel Angel Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miguel Angel Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Miguel Angel Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Miguel Angel Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Miguel Angel Navarro 26 Şubat 1999 tarihinde Maracaibo, Zulia şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Miguel Ángel Navarro Zárate şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Miguel Angel Navarro Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Agencia de Futbol Venezuela yapmaktadır. Miguel Angel Navarro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 27 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Miguel Angel Navarro'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Miguel Angel Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Miguel Angel Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Miguel Angel Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Miguel Angel Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ocak 2018 yılında Dep. La Guaira

27 Ocak 2020 yılında Chicago

Miguel Angel Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Miguel Angel Navarro şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Miguel Angel Navarro Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 13 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Venezuela U23 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Venezuela U20 takımında 3 numaralı formasıyla 30 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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