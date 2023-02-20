Justin Reynolds kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Justin Reynolds Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Justin Reynolds adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Justin Reynolds Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Justin Reynolds 8 Nisan 2004 tarihinde Chicago, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Justin Reynolds Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Justin Reynolds'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.
Justin Reynolds Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Justin Reynolds futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
25 Mart 2022 yılında Chicago II
11 Mayıs 2022 yılında Fire Academy
12 Mayıs 2022 yılında Chicago II
1 Ocak 2023 yılında Chicago
Justin Reynolds Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Justin Reynolds şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Justin Reynolds Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.
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