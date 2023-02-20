Kei Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kei Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kei Kamara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kei Kamara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kei Kamara 1 Eylül 1984 tarihinde Kenema şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sierra Leone,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Kei Ansu Kamara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kei Kamara Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORT Management yapmaktadır. Kei Kamara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CF Montréal futbol takımında oynamaktadır. CF Montréal takımına 18 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Kei Kamara'nin CF Montréal ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Kei Kamara Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/keikamara

http://instagram.com/2k3/

Kei Kamara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kei Kamara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Kei Kamara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kei Kamara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2004 yılında Orange County

1 Ağustos 2004 yılında CSUDH Toros

1 Mayıs 2005 yılında Orange County

1 Ağustos 2005 yılında CSUDH Toros

20 Ocak 2006 yılında Columbus Crew

27 Kasım 2007 yılında San Jose

24 Temmuz 2008 yılında Houston

15 Eylül 2009 yılında Wizards

30 Ocak 2013 yılında Norwich

7 Mayıs 2013 yılında Kansas City

2 Eylül 2013 yılında Middlesbrough

29 Ağustos 2014 yılında Kulüpsüz

7 Ekim 2014 yılında Columbus Crew

12 Mayıs 2016 yılında New England

10 Aralık 2017 yılında Vancouver

11 Aralık 2018 yılında Cincinnati

12 Aralık 2018 yılında Colorado

19 Eylül 2020 yılında Minnesota

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

30 Temmuz 2021 yılında Helsinki IFK

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

18 Şubat 2022 yılında Montréal

Kei Kamara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kei Kamara şuan CF Montréal takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kei Kamara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kallon F.C. (2001-2003), Dominguez Hills Toros (2004-2005)

Sierra Leone takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 39 maçta 7 gol atmıştır.

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