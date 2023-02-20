Sergio Oregel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergio Oregel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergio Oregel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergio Oregel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergio Oregel 16 Mayıs 2005 tarihinde Evergreen Park, Illinois şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Sergio Oregel Jr. şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergio Oregel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Sergio Oregel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sergio Oregel'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Sergio Oregel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergio Oregel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergio Oregel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergio Oregel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Chicago

Sergio Oregel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergio Oregel şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Sergio Oregel Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Amerika Birleşik Devletleri U19 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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