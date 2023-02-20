Federico Navarro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Federico Navarro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Federico Navarro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Federico Navarro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Federico Navarro 9 Mart 2000 tarihinde Frontera şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Federico Navarro Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Lion Volt yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 5 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Federico Navarro'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Federico Navarro Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fedenavarro31/

Federico Navarro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Federico Navarro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Federico Navarro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Federico Navarro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında CA Talleres

5 Ağustos 2021 yılında Chicago

Federico Navarro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Federico Navarro şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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