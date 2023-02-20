Kacper Przybylko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Przybylko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kacper Przybylko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Kacper Przybylko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Kacper Przybylko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Przybylko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Kacper Przybylko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Przybylko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Przybylko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Przybylko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Przybylko 25 Mart 1993 tarihinde Bielefeld şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Przybyłko şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Przybylko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Kacper Przybylko, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kacper Przybylko'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kacper Przybylko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kacpa93/

http://www.facebook.com/pages/Kacper-Przybylko/150777144980384

Kacper Przybylko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Przybylko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kacper Przybylko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Przybylko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Bielefeld Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Bielefeld U17

1 Temmuz 2010 yılında Bielefeld U19

1 Temmuz 2011 yılında A. Bielefeld II

31 Ocak 2012 yılında 1.FC Köln II

1 Temmuz 2012 yılında Köln

6 Ocak 2014 yılında Bielefeld

30 Haziran 2014 yılında Köln

1 Temmuz 2014 yılında Greuther Fürth

4 Temmuz 2015 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2018 yılında Philadelphia

22 Ocak 2022 yılında Chicago

Kacper Przybylko kimdir

Kacper Przybylko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Przybylko şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

TuS Jöllenbeck (-2003), Arminia Bielefeld (2003-2011)

Kacper Przybylko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Polonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 16 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Kacper Przybylko nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Son Haberler
Luiz Ceara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Ceara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Luiz Ceara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Luiz Ceara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jake Lacava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Lacava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jake Lacava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jake Lacava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Assim Madibo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Assim Madibo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Assim Madibo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Assim Madibo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edison Azcona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Azcona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Edison Azcona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Edison Azcona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Çok Okunanlar
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
20 Şubat Pazartesi hava durumu! O illere kar geliyor! Alarm verildi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Kahramanmaraş'ta bir vatandaş enkaz çalışmalarını izlerken yaşamını yitirdi!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Okullar açılınca İstanbul'da trafik kitlendi! Yoğunluk yüzde 75'i geçti!
Gram altın uçtu! Altın yeni haftaya yüksek başladı!
Gram altın uçtu! Altın yeni haftaya yüksek başladı!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!