Kacper Przybylko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kacper Przybylko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kacper Przybylko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kacper Przybylko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kacper Przybylko 25 Mart 1993 tarihinde Bielefeld şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Polonya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Kacper Przybyłko şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kacper Przybylko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Kacper Przybylko, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chicago Fire FC futbol takımında oynamaktadır. Chicago Fire FC takımına 22 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Kacper Przybylko'nin Chicago Fire FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Kacper Przybylko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kacpa93/

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http://www.facebook.com/pages/Kacper-Przybylko/150777144980384

Kacper Przybylko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kacper Przybylko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Kacper Przybylko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kacper Przybylko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2003 yılında Bielefeld Alt.

1 Temmuz 2008 yılında Bielefeld U17

1 Temmuz 2010 yılında Bielefeld U19

1 Temmuz 2011 yılında A. Bielefeld II

31 Ocak 2012 yılında 1.FC Köln II

1 Temmuz 2012 yılında Köln

6 Ocak 2014 yılında Bielefeld

30 Haziran 2014 yılında Köln

1 Temmuz 2014 yılında Greuther Fürth

4 Temmuz 2015 yılında 1.FC K'lautern

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

16 Eylül 2018 yılında Philadelphia

22 Ocak 2022 yılında Chicago

Kacper Przybylko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kacper Przybylko şuan Chicago Fire FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kacper Przybylko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TuS Jöllenbeck (-2003), Arminia Bielefeld (2003-2011)

Polonya U21 takımında 20 numaralı formasıyla 23 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştır.

Polonya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Polonya U18 takımında 11 numaralı formasıyla 16 Kasım 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U17 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Polonya U16 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Polonya U15 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 2 gol atmıştır.

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